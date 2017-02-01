«Мой сосед кушает! – Выезжаем». В России хотят наказывать за ввоз и хранение «санкционки»

Публикации за 01.02.17

В России может быть введена административная ответственность за ввоз и хранение «санкционки». Изменения в КоАП РФ предложил внести Роспотребнадзор. Документ с поправками размещен сегодня на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 2 марта.

Изменения предлагается внести в статью 14.2 КоАП. Согласно проекту, штрафы для обычных граждан составят от 3 до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 70 до 100 тыс. руб. Также «санкционка» может быть конфискована.

Сейчас в КоАП ответственность предусмотрена только за незаконную продажу санкционных товаров. Размер штрафа – от 1500 до 2000 рублей для граждан и от 30 000 до 40 000 рублей для юридических лиц.

Представитель Роспотребнадзора пояснил, что ведомство для выявления незаконного хранения санкционных продуктов может начать проводить проверки после получения жалоб от граждан. Ответственный за разработку законопроекта Сергей Ходячих, отвечая на вопрос RNS, каким образом будет выявляться наличие запрещенной продукции, рассказал: «Да, при проверках будет выявляться, по жалобам граждан, если граждане проявят бдительность».

При этом, добавил он, штрафы не будут накладываться на граждан, осуществляющих перевозку и хранение продуктов для личных нужд. Закон касается «промышленных оборотов хозяйствующих субъектов, если таможня что-то пропустила, через границу проскочила запрещенная продукция, то Роспотребнадзор здесь уже в обороте будет выявлять». Ходячих уточнил, что под запрещенной к ввозу продукцией понимаются не только продукты питания, но и другие промышленные товары.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев сегодня на Всероссийском агрономическом совещании заявил, что продовольственное эмбарго сохранится еще в течение года-двух. Он отметил, что эмбарго сыграло одну из важных ролей в увеличении производства сельхозпродукции, но «это не бесконечно», сообщает «Интерфакс». Ткачев пообещал, что и после снятия продэмбарго Россия «не будет открывать рынки одновременно и быстро», подход будет «системным и избирательным», «чтобы ни в коем случае не разрушить свой рынок».

Напомним, в августе 2014 года Россия в ответ на санкции Запада после присоединения Крыма ввела так называемое «продовольственное эмбарго». Поставки отдельных видов продовольствия в Россию запрещены из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Австралии. Позже этот список пополнился Албанией, Исландией, Лихтенштейном, Украиной и Черногорией. Из всех этих стран в Россию запрещено поставлять плодоовощную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и рыбу, а также изделия из них. Летом 2016 года срок продовольственного эмбарго был в очередной раз продлен до конца 2017 года. Однако эмбарго было смягчено для некоторых видов продукции, ввозимых в РФ для производства детского питания.

Запрещённые продукты при попытке ввоза в Россию изымают и уничтожают, несмотря на то, что огромное количество россиян выступали против подобной меры, предлагая, в том числе, направлять конфискованные продукты в детдома, дома престарелых и малоимущим. В конце декабря 2016 года Россельхознадзор отчитался об уничтожении «санкционки». По его данным, за год задержано 8692 тонны контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 8546 тонн. Задержано 389 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 326 тонн».

Одновременно с продэмбарго было объявлено о политике импортозамещения и поддержки отечественного производителя. Впрочем, по подсчетам целого ряда экспертов и организаций, импортозамещение пока что успешно провалилось. Так, согласно последнему докладу Всемирного банка (ВБ) о ситуации в российской экономике, импортозамещение «оказало лишь незначительное влияние на рост экономики и перераспределение факторов производства». Между тем основным фактором частичного успеха импортозамещения, по мнению экспертов, стала девальвация рубля. Но как только российская валюта пошла в рост, подкрепляемая благоприятными ценами на нефть, ростом экспорта и сокращением оттока капитала, процесс импортозамещения остановился.

Москва, Зоя Березина

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