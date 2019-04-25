Россиянам хотят полностью запретить ввозить хамон и пармезан из-за опасных вирусов

Россиянам хотят запретить ввозить мясные и молочные продукты из-за рубежа. По мнению Национальной мясной ассоциации, вместе с хамоном и пармезаном туристы привозят в Россию опасные заболевания, из-за которых приходится забивать поголовье, что приводит к огромным потерям для бизнеса.

Ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, направила предложение ввести запрет на провоз продуктов из-за границы вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут «Ведомости». Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддерживают.

В документе говорится, что риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа растут. В прошлом году 14 государств сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о регистрации почти 5000 очагов африканской чумы свиней (АЧС). В этом году уже зарегистрировано почти 2000 очагов.

Вирус переносится в том числе через путешественников, которые везут в ручной клади или багаже мясные и молочные продукты, затем он через пищевые отходы попадает на свалки, распространяется по воздуху или дикими животными. Единственный способ борьбы – полное уничтожение поголовья при обнаружении вируса. Это приводит к огромным потерям для бизнеса.

Многие страны запрещают к ввозу мясные и молочные изделия из государств, где был замечен вирус. За нарушение запрета предусмотрены огромные штрафы и даже лишение свободы. В Россию граждане имеют право ввозить до 5 кг продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

По мнению игроков мясного рынка, запрет повысит защищенность животных от вирусов. При этом на продажу мясных изделий не повлияет, так как ввоз еды туристами невелик и не может конкурировать с промышленным производством.

Что касается молочных продуктов, то они также могут быть опасны, так как не все сыры делаются из пастеризованного молока. Следовательно, возбудители болезней, например ящура, могут также попасть через молочную продукцию в Россию.

В свою очередь в Союзмолоке рассказали, что тот же пармезан может производиться из непастеризованного молока, но срок его созревания начинается от девяти месяцев и такая продукция ветеринарных рисков не несет. Вместо ужесточения контроля за россиянами властям следовало бы сосредоточиться на повышении эффективности работы ветеринарных служб. В России много внутренних проблем: разобщенность ветслужб, слабая материальная часть и финансовое обеспечение значительной части ветеринарных служб. Это не может не сказываться на эффективности борьбы с опасными болезнями животных.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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