Импортные яблоки стали угрозой для российских садоводов

Россия может еще больше ограничить импорт яблок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с просьбой оказать поддержку отечественным производителям к Совету Федерации обратился сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко.

Он отметил, что поддержки просят российские садоводы, обеспокоенные растущим ввозом в страну зарубежной продукции. «Наиболее остро стоит вопрос резкого увеличения импорта яблок в период массового сбора плодов российских производителей, – подчеркнул Кондратенко. – В этот период отечественные производители в состоянии обеспечить рынок своими плодами».

Сенатор сообщил, что импорт поставил под угрозу сбыт отечественной продукции, поскольку крупные торговые сети «отдают предпочтение более дешевым иностранным сортам». При этом, отметил Кондратенко, растет и нелегальный сектор импорта, причем крупными импортерами стали страны, которые ранее никогда в таких объемах эту продукцию не производили.

Все это, по словам сенатора, «нивелирует эффект многомиллиардной господдержки отрасли». Кондратенко обратился к спикеру СовФеда Валентине Матвиенко с просьбой дать поручение профильным комитетам верхней палаты парламента совместно с исполнительными органами власти и Минсельхозом «оперативно разобраться с сезонными импортными квотами и провести анализ по обеспечению динамичного развития отрасли».

Матвиенко назвала это «правильной постановкой вопроса». «Кормить население яблоками, которые по два года лежат, и ничего с ними не делается, нельзя», – заявила она, поддержав инициативу дать соответствующее поручение. При это спикер СовФеда попросила подключиться к ситуации Генпрокуратуру, обратившись к главе надзорного ведомства Юрию Чайке, который присутствует сегодня на заседании верхней палаты парламента в связи с рассмотрением вопроса о назначении заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.18

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