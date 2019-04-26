российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 апреля 2019, 09:08 мск

Новости Общество

Власти не будут запрещать ввоз в Россию хамона и пармезана

Российское правительство не планирует вводить запрет на ввоз в Россию из-за границы мясной и молочной продукции. Ранее с такой инициативой выступила Национальная мясная ассоциация.

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается», – сообщил источник «Интерфакса» в кабмине.

Накануне газета «Ведомости» сообщила о направленном вице-премьеру Алексею Гордееву предложении с просьбой ввести запрет на ввоз гражданами из-за рубежа мясных и молочных продуктов. В ассоциации указывали на то, что вместе с едой в Россию попадают опасные вирусы, которые наносят огромный ущерб животноводческим компаниям. По данным издания, Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддержали.

В настоящее время граждане имеют право ввозить до 5 кг продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке. Ассоциация предлагала усилить контроль на границе за багажом и ручной кладью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.19

Виновник ДТП, в котором погибла семейная пара, получил 2 года колонии. / Под площадью 1905 года разрешили рыть метро и строить парковки (КАРТА). / «Они пинали стены и взрывали петарды» – подробности ЧП в здании, где на подростка рухнула бетонная балка (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Россиянам хотят полностью запретить ввозить хамон и пармезан из-за опасных вирусов

Метки / продуктовое эмбарго

Россиянам хотят полностью запретить ввозить хамон и пармезан из-за опасных вирусов

Импортные яблоки стали угрозой для российских садоводов

Удар по ВВП и реальным доходам россиян: оценен ущерб России от контрсанкций

Лукашенко: санкционку в РФ возят российские «дельцы с тяжелыми погонами»

Хамона и французских сыров россиянам не видать еще год: Путин продлил эмбарго

Хватит быть «терпилами»: Россия должна создать «библию по дискредитации» США и запретить британские виски и машины

Пусть нам будет хуже? Россия, несмотря на дефицит молока, все еще готова запретить поставки из Белоруссии

«Мы просто терпеть это не будем»: Лукашенко пригрозил Москве ответом на «молочное» эмбарго

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, продуктовое эмбарго,

Новости партнеров