Рыбаки Аляски пожаловались на конкуренцию со стороны России

Американские рыбаки теряют до 40 млн долларов в год из-за продуктового эмбарго, введенного Россией. Рыбу из США на российский рынок поставлять запрещено, тогда как для поставщиков из РФ никаких ограничений нет.

По данным Института маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI), компании региона экспортировали в Россию продукта на 40 млн долларов ежегодно. В свою очередь российские компании поставляли на американский рынок лососевую икру, а также замороженного лосося и сурими минтая – полуфабрикат, из которого, в частности, делают крабовые палочки.

С введением в 2014 году продэмбарго США не может ввозить почти все виды рыбы и морепродуктов, кроме консервированного лосося, пишет РБК. При этом ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили. Более того, часть продукции РФ ввозит беспошлинно.

В результате Соединенные Штаты стали одним из ключевых рынков для российских рыбаков. С 2013 по 2018 год прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос в 1,7 раза – с 326 до 551 млн долларов.

На Аляске и Дальнем востоке добываются одни виды рыбы, поэтому российские и американские поставщики конкурируют на основных рынках. Несмотря на то, что стоимость импортируемых из России морепродуктов выросла с 2013 года на 69%, российская продукция продается на рынке США зачастую по более низким ценам, чем аналогичная продукция, выловленная на Аляске, заключили в ASMI.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.02.20

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