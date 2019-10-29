Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей от продуктового эмбарго

Отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Об этом говорится в исследовании эффектов продуктового эмбарго, проведенном экономистами РАНХиГС и ЦЭФИР.

Аналитики использовали модель частичного равновесия, которая показывает основные функциональные взаимосвязи между внутренним спросом и предложением и спросом и предложением товаров на мировом рынке, определяет объемы экспорта и импорта, а также равновесную цену в торговле, пишет «Коммерсант». Кроме того, в исследовании учитывают данные Росстата, Евромонитора и UN Comtrade.

Авторы сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. В результате была получена оценка того, что получили от санкций потребители, производители и импортеры.

За последние пять лет потребители ежегодно теряют 530 млрд рублей в ценах 2013 года. 84% потерь ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей – но большинство позиций списка санкционных товаров заместить так и не удалось. 13% составили чистые потери для экономики.

Выгадали россияне от роста внутреннего производства свинины, птицы и помидоров – 75 млрд рублей в год. Только эти отрасли аналитики отнесли к группе «успех импортозамещения». Таким образом, общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд рублей – или около 3 тысяч рублей на человека в год. Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины – и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности, указывают экономисты.

Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы. В частности, речь идет о Белоруссии, Аргентине, Швейцарии, Уругвае и Чили. «Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана. Хотя немногие отрасли промышленности продемонстрировали положительный эффект от политики импортозамещения, большинство из них недостаточно эффективны, чтобы изменить динамику цен»,– делают вывод исследователи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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