Россияне будут недоедать из-за экспортных планов Минсельхоза, предупредили эксперты

Экономисты поставили под сомнение выполнение поставленных Министерством сельского хозяйства РФ задач по экспорту сельхозпродукции при текущих темпах роста агропромышленного комплекса. По их мнению, это возможно лишь при сокращении потребления продуктов россиянами, сообщает РБК.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил, что увеличение экспорта возможно только при высоких темпах развития сельскохозяйственной отрасли. Эксперт полагает, что решение этой задачи может негативно отразиться на удовлетворении внутренних потребностей страны в сельхозпродукции. Другими словам, продуктов будет не хватать самим россиянам. Узун описал ситуацию цитатой министра финансов в Российской империи Ивана Вышнеградского «Недоедим, но вывезем!».

В 2019 году Минсельхоз одной из задач поставил увеличение экспорта отечественной сельхозпродукции в 2,2 раза (до 45 млрд долларов) до 2025 года.

По мнению директора центра компетенций в АПК офиса консалтинговой компании KPMG в РФ Ильи Строкина, для достижения этой цели необходимо поднять стоимость российской сельхозпродукции, идущей на экспорт. По его словам, это можно сделать при помощи маркетинга, работы по продвижению продукции на целевые рынки, взаимодействия с потребителями и развития каналов продаж.

По данным Минсельхоза, по итогам десяти месяцев текущего года экспорт сельхозпродукции превысил 19 млрд рублей. В структуре экспорта снижается доля зерновых, и в дальнейшем планируется делать упор на поставки продовольствия с высокой добавленной стоимостью, отметили в министерстве.

Ранее в Минсельхозе заявили о планах вложить 406 млрд рублей в продвижение сельхозпродукции за рубежом, рассчитывая, что в среднесрочной перспективе Россия войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции. При этом 38,8 млрд рублей из них будут направлены уже в 2019 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.19

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