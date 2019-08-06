Россия вложит 406 млрд рублей в продвижение сельхозпродукции за рубежом

За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% – с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году. За рубеж в 2018 году продовольствия было поставлено на $25,8 млрд по сравнению с $16,8 млрд в 2013 году, рассказали в Минсельхозе РФ.

«Благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания», – говорится в сообщении ведомства.

По итогам прошлого года, удельный вес российской продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка составил:

По зерну и зернобобовым культурам –99,4%;

Сахару – 95,7%;

Растительному маслу – 81,5%;

Мясу и мясопродуктам – 92,8%;

Картофелю – 95%.

В Минсельхозе также отметили, что существует отставание от значений продовольственной безопасности по молоку и соли. В ведомстве считают, что целевых показателей удастся достигнуть в течение 7-8 лет, «благодаря позитивному тренду, наблюдающемуся в молочной отрасли».

В то же время, по данным ведомства, произошел существенный рост экспорта мясной и масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. «Россия заняла первое место в мире по поставкам пшеницы, а по отдельным товарным позициям – входит в тройку лидеров», – говорится в сообщении.

Ведомство полагает, что в среднесрочной перспективе Россия войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции. «Для достижения этой цели государство выделит 406,8 млрд рублей, которые пойдут на развитие производства и агрологистики, устранение торговых барьеров и продвижение нашей продукции за рубежом», – отметили в министерстве. При этом 38,8 млрд рублей из них будут направлены уже в 2019 году.

Напомним, запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции начал действовать 6 августа 2014 года. В числе этих стран – США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а также страны ЕС.

Как писал «Новый День», во время прямой линии с россиянами президент Владимир Путин заявил, что Россия в результате санкций недополучила около $50 млрд, Евросоюз – около $240 млрд, США – $17 млрд. По его словам, России удалось реализовать программы импортозамещения на 667 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.19

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