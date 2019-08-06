В России уничтожили более 21 тысячи тонн продуктов

За пять лет с момента введения продуктового эмбарго в России было уничтожено более 21 тысячи тонн санкционных товаров, ввезенных нелегально. Об этом сообщили в Главном управлении таможенного контроля после выпуска товаров ФТС.

В основном в Россию пытаются ввезти плодоовощную продукцию, ассортимент зависит от сезона, передает РИА «Новости». Порядка 96% запрещенных продуктов выявили на российско-белорусском участке границы, остальное – на российско-казахстанском участке.

Чаще всего контрабандисты используют для обхода объездные и проселочные дороги. Кроме того, они прячут санкционный товар в разрешенные продукты. Например, яблоки и персики подкладывают в капусту, рыбу под зерновой кофе, шпик в муку.

Также для провоза санкционики поставщики используют подложные документы. В бумагах значится одна страна-производитель, а на ящиках стоит маркировка другого государства.

Продэмбарго было введено российскими властями в августе 2014 года в качестве ответной меры на санкции ряда стран Запада в отношении экономики России. В частности, в РФ запрещено ввозить продукты из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Позже список был дополнен Албанией, Лихтенштейном, Исландией, Черногорией и Украиной.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.19

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