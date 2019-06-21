За пять лет санкций в Свердловской области уничтожили почти 105 тонн еды. Когда это прекратится?

В этом году исполнится пять лет с того момента, как президент России Владимир Путин подписал указ о продуктовом эмбарго: ввозить сельхозпродукцию, в том числе продукты питания, из стран, которые ввели экономические санкции в отношении РФ, нельзя.

Список санкционных товаров и стран, в отношении которых Россия приняла меры, корректировался с 2014 года несколько раз. Под запретом – ввоз продуктов питания из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории, Украины. Вся запрещенка, которую пытаются провезти на территорию страны в обход санкций, утилизируется. В Свердловской области ее уничтожает предприятие по переработке и обезвреживанию отходов – ООО «Интер». Санкционку либо сжигают в печи, либо давят бульдозером на полигоне.

Как сжигают санкционные продукты

Чаще всего такая участь постигает яблоки, груши, лимоны, шампиньоны, виноград, лимоны, нектарины, реже – мясо и молочную продукцию. Только на Среднем Урале за пять лет санкций было уничтожено порядка 104,5 тонн еды.

Неоднократно за это время звучали предложения не уничтожать санкционные продукты, а, например, отдавать их нуждающимся. Однако надзорные органы считают, что раз проверить качество продукции нельзя (поскольку документов на нее нет или они поддельные), то нельзя быть убежденным в ее безопасности.

Тем не менее, на этой неделе депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму РФ протокольное поручение по обращению в правительство страны по запрету уничтожения пригодных для употребления в пищу продуктов питания. Об этом рассказал депутат от Свердловской области Дмитрий Ионин в своем фейсбуке. По его информации, нижняя палата парламента единогласно поддержала поручение.

«Откровенный бред – уничтожать годные продукты, вместо того, чтобы безвозмездно передать их нуждающимся. Но сегодня именно так поступают с тоннами продуктов, попадающих под продовольственное эмбарго. История давняя, но получившая новые вводные. Роспотребнадзор выступил с предложением по разработке нормативно-правовых актов о запрете захоронения и уничтожения продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Крайне логично. Зачем тратить существенные бюджетные деньги на уничтожение продуктов, которые могут пригодиться», – написал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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