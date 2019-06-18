Госдума запросит у правительства информацию об уничтожении пригодной в пищу «санкционки»

Госдума решила запросить у правительства РФ информацию об оценке предложения Роспотребнадзора о запрете уничтожения санкционных продуктов, пригодных в пищу. Соответствующее протокольное поручение думскому комитету по экономической политике было принято сегодня по предложению депутата Дмитрия Ионина.

«Тема касается продовольственного эмбарго и санкционных продуктов, которые подлежат захоронению и уничтожению», – сообщил Ионин, пояснив, что такие действия вызывают недовольство в обществе. «Есть подвижки, Роспотребнадзор выступил с предложением о разработке нормативно-правовых актов о запрете уничтожения продуктов, пригодных для употребления в пищу, – уточнил депутат. – Предлагаю нам тоже к этой работе подключиться, это важная тема, и запросить информацию в правительстве о позиции правительства на этот счет».

Профильный комитет по экономической политике это предложение поддержал, сообщил депутат Сергей Жигарев.

«Принимается поручение Государственной думы», – подытожил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Запрет на уничтожение пригодной в пищу «санкционки» Роспотребнадзор подготовил по просьбе Совета по правам человека при президенте РФ. В Россельхознадзоре эту идею уже назвали «глупым и необоснованным».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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