Путин продлил еще на год продуктовые контрсанкции

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2020 года. Правительству РФ при этом предоставлена возможность при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничительных мер, говорится в документе.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ»… », – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Последний раз контрсанкции продлевалось до конца 2019 года.

Напомним, на прошлой неделе Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции на год, до 23 июня 2020 года.

Как сообщал «Новый День», Россия в 2014 году ввела продовольственное эмбарго в качестве ответа на санкции со стороны западных стран, которые были инициированы после возвращения Крыма в состав России и военным конфликтом в Донбассе. Ограничения затронули страны ЕС, США, Канаду, Австралию и Норвегию. Позднее действие продэмбарго было распространено на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, которые присоединились к антироссийским санкциям. В конце 2016 года в этот список вошла и Украина.

Под запрет на поставки попали говядины, свинины, мясо птицы, рыба, сыры, молоко, фрукты, овощи и другие категорий продуктов. Одновременно в кабмине РФ заявили о начале реализации большой программы импортозамещения.

В марте текущего года Владимир Путин заявил, что Россия отменит продовольственное эмбарго, если европейские санкции будут сняты. Он отмечал, что такой подход могут не одобрить отечественные сельхозпроизводители, которые привыкли вести бизнес в условиях ответных ограничительных мер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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