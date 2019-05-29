Россельхознадзор выступил за запрет на ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство в целом выступает за запрет на ввоз из-за границы мясной и молочной продукции для личного употребления, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что этот запрет не должен быть тотальным. По его словам, это не «запрет на ввоз хамона и пармезана», речь идет о любой продукции, которая «несет большие риски». «Но благодаря усилиям нашей прессы это превратилось в хамон и пармезан. Речь идет о любой продукции. Во всех аэропортах мира есть запреты», – напомнил Данкверт.

Кроме того, глава Россельхознадзора добавил, что аналогичные запреты действуют во всем мире и призвал «не доходить до абсурда» и не политизировать данный вопрос.

Как писал «Новый День», в конце апреля в СМИ появилась информация о том, что российское правительство не планирует вводить запрет на ввоз в страну из-за границы мясной и молочной продукции. Ранее с такой инициативой выступила Национальная мясная ассоциация. «Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается», – сообщил источник «Интерфакса» в кабмине.

Ранее «Ведомости» сообщили о направленном вице-премьеру Алексею Гордееву предложении с просьбой ввести запрет на ввоз гражданами из-за рубежа мясных и молочных продуктов. В ассоциации указывали на то, что вместе с едой в Россию попадают опасные вирусы, которые наносят огромный ущерб животноводческим компаниям. По данным издания, Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддержали.

В настоящее время россияне имеют право ввозить до 5 кг продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке. Ассоциация предлагала усилить контроль на границе за багажом и ручной кладью.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.05.19

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