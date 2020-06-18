Санкционные продукты могут отдать на корм для животных

Санкционные продукты, конфискованные на российской таможне, могут отдать на корм животным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением сегодня на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступил представитель Минприроды.

В ходе обсуждения председатель думского комитета Владимир Бурматов со своей стороны отметил, что также отходы, которые образуются в сети ритейла, должны идти не на мусорные полигоны, а в переработку для производства кормов для животных. «Корма могли бы за счет дешевизны и доступности использоваться в приютах для животных», – пояснил он.

По данным комитета, в РФ образуется до 17 млн тонн органических отходов, которые потенциально могли бы пойти в переработку. Сейчас они направляются на свалки, где процесс их гниения сопровождается большим выплеском метана. Сейчас для того, чтобы направить пищевые отходы в переработку, нужно пройти массу согласований, провести экспертизы и получить разрешения – в среднем процесс тянется около двух месяцев. Скоропортящиеся органические отходы за это время сгнивают. Владельцам таких отходов проще сразу вывезти их на полигон.

Минпромторг идею о направлении органических отходов на переработку поддержал.

В свою очередь, представитель Минприроды Роман Мальцев предложил коллегам рассмотреть возможность изготовления кормов для животных из конфискованных на таможне, в том числе санкционных продуктов. «У нас очень много продуктов, конфискованных на таможне. Они также подлежат уничтожению. Вы не рассматривали вопрос, чтобы эти продукты также перерабатывать для кормов для животных?», – поинтересовался он.

«Давайте это обсуждать», – согласился Бурматов, пообещав обсудить этот вопрос с замглавы Минприроды Константином Румянцевым. «В ходе межведомственного обсуждения мы сблизим позиции», – отметил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.06.20

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