российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 июня 2020, 12:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Санкционные продукты могут отдать на корм для животных

Санкционные продукты, конфискованные на российской таможне, могут отдать на корм животным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением сегодня на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступил представитель Минприроды.

В ходе обсуждения председатель думского комитета Владимир Бурматов со своей стороны отметил, что также отходы, которые образуются в сети ритейла, должны идти не на мусорные полигоны, а в переработку для производства кормов для животных. «Корма могли бы за счет дешевизны и доступности использоваться в приютах для животных», – пояснил он.

По данным комитета, в РФ образуется до 17 млн тонн органических отходов, которые потенциально могли бы пойти в переработку. Сейчас они направляются на свалки, где процесс их гниения сопровождается большим выплеском метана. Сейчас для того, чтобы направить пищевые отходы в переработку, нужно пройти массу согласований, провести экспертизы и получить разрешения – в среднем процесс тянется около двух месяцев. Скоропортящиеся органические отходы за это время сгнивают. Владельцам таких отходов проще сразу вывезти их на полигон.

Минпромторг идею о направлении органических отходов на переработку поддержал.

В свою очередь, представитель Минприроды Роман Мальцев предложил коллегам рассмотреть возможность изготовления кормов для животных из конфискованных на таможне, в том числе санкционных продуктов. «У нас очень много продуктов, конфискованных на таможне. Они также подлежат уничтожению. Вы не рассматривали вопрос, чтобы эти продукты также перерабатывать для кормов для животных?», – поинтересовался он.

«Давайте это обсуждать», – согласился Бурматов, пообещав обсудить этот вопрос с замглавы Минприроды Константином Румянцевым. «В ходе межведомственного обсуждения мы сблизим позиции», – отметил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.06.20

Олег Бондаренко: «У России есть все предпосылки взять инициативу в косовском урегулировании». / Регионы будут сами решать – нужны ли выпускникам на ЕГЭ маски и перчатки. / Греция анонсировала дату начала выдачи виз россиянам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Это не только акт гуманизма»: в Госдуме обещают не позволить Минстрою РФ закрыть подвалы для кошек

Правительству РФ предложили снизить транспортный налог за 2020 год

Вице-спикер Госдумы: СПЧ в «деле» о московском «электронном концлагере» защищает Собянина

В российских школах внедрят систему распознавания лиц. В Госдуме – против

В Госдуму вызовут с отчетом глав АСВ и ДОМ.РФ

«Чтобы не допустить массового безбилетного проезда ребятишек»: «Единороссы» в Госдуме позаботились о детях

«Розгами бы давно отхлестал…» Жириновский о скандале с актером Ефремовым

В Госдуме произошел сбой в системе голосования

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, продуктовое эмбарго,