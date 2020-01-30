ФТС: Основной поток санкционных продуктов в Россию идет из Белоруссии

Основная часть запрещенной санкционной импортной продукции в Россию поступает через границу с Белоруссией. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

С вопросом, что мешает «окончательно поставить заслон этой продукции» к главному таможеннику России обратился сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. «В магазинах мы видим наличие санкционной продукции», – отметил он.

В ответ Булавин заверил, что ФТС уделяет значительное внимание противодействую ввозу в РФ запрещенных товаров, еще в 2015 году было создано 35 мобильных групп, которые работают на российско-белорусском и российско-казахстанском участках границы. В 2019 году было выявлено четыре тысячи тонн санкционной продукции, ее количество уменьшается каждый год.

«Мы владеем информацией не только на направлениях ввоза в РФ, но работаем и на перевалочных базах, – сообщил Булавин. – В прошлом году мы получили разрешение использовать мобильные группы не только вблизи границ, но на всей территории Российской Федерации».

Он также отметил, что президент утвердил разрешение нанести на машины этих мобильных групп специальную раскраску, автомобили оснастят световыми и звуковыми сигналами. Кроме того, теперь таможенники могут останавливать грузовики массой свыше 3,5 тонн.

«Основания часть санкционки идет на белорусском направлении», – констатировал глава ФТС, отметив, что «санкционные товары в основном ввозит наш бизнес». «Наверное, надо поставить вопрос о привлечении к ответственности тех, кто этим делом занимается, а по большому счету не выполняет указы президента», – подчеркнул глава ФТС.

При этом Булавин согласился с предложением сенатора от Липецкой области Максима Кавджарадзе, который поинтересовался, считает ли необходимым ФТС создание межведомственной рабочей группы, которая занялась бы проблемами импортозамещения.

В группу, по мнению сенатора, могли бы войти члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и представители Минпромторга. «Я поддерживаю это предложение, у нас межведомственной группы работают по многим направлениям и доказали свою эффективность», – ответил Булавин.

Стоит отметить, что по данным ФТС, внешнеторговый товарооборот России в 2019 году составил $665,2 млрд, что ниже показателя 2018 года на 3,3%. Экспорт сократился на 6% и составил $442,6 млрд – против $449,6 млрд годом ранее. Импорт увеличится на 1,7% – до $242,6 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.20

Роскачество сравнило оливковое и подсолнечное масла. / Совет Федерации одобрил новую должность для Дмитрия Медведева. / Соавтор «законов Клишаса» Людмила Бокова покинула Совет Федерации: будет работать в правительстве РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»