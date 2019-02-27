Россия не будет ужесточать продуктовое эмбарго до введения новых санкций

Министерство сельского хозяйства отказалось расширять список продуктов, которые запрещено поставлять в Россию в качестве ответных мер на экономические ограничения, введенные странами Запада. Однако игроки пищевого рынка, считают, что решение это не окончательное. Вероятно, правительство вернется к этому вопросу в том случае, если антироссийские санкции будут ужесточены.

С предложением включить в перечень запрещенных товаров не только отдельные наименования, но и целые группы продуктов, выступила Федеральная таможенная служба (ФТС). По мнению таможенников, в настоящее время существует возможность импорта в РФ запрещенных продуктов путем их декларирования с использованием кодов «товаров прикрытия», пишет «Коммерсант».

Инициативу рассмотрели на совещании, прошедшем у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова с участием глав крупнейших отраслевых объединений – Национальной мясной ассоциации, Рыбного союза, Союза производителей соков и других.

Минсельхоз признал предложение ФТС нецелесообразным. В министерстве согласились с тем, что идея таможенников создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания. Из-за инициативы под угрозой запрета оказались, в частности, испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона.

Кроме того, предложение ФТС ограничивало импорт пищевых ингредиентов, в том числе используемых для производства детского питания для детей раннего возраста, соков и безалкогольных напитков. В России эта отрасль не развита, чтобы решить эту проблему, потребуется несколько лет. К тому же найти аналоги в странах, на которые не распространяется действие эмбарго, без потери качества невозможно.

Источники среди производителей утверждают, что в текущем виде предложение таможенной службы нежизнеспособно. Но они не исключают, что расширение продуктового эмбарго может быть рассмотрено на более высоком уровне. Как сказано в протоколе совещания в Минсельхозе, к вопросу целесообразно вернуться при возникновении обстоятельств, которые потребуют дополнительных ответных санкций в отношении продовольствия.

Такие обстоятельства могут возникнуть, например, в случае расширения экономических ограничений со стороны стран Запада. В последний раз серьезное расширение антироссийских санкций произошло в апреле 2018 года, и с тех пор каких-либо резких действий, направленных против экономики РФ, не было.

Напомним, продуктовое эмбарго было введено 7 августа 2014 года. Запрет на ввоз определенных продовольственных товаров стал ответом на антироссийские санкции, которые другие государства ввели за присоединение Крыма к России. Эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию, затем в этот список попали Албания, Лихтенштейн, Исландия, Черногория и Украина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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