Белорусский сыр попал под санкционный пресс / На очереди мясо из РБ

Публикации за 03.03.17

Россельхознадзор пообещал запретить ввоз в страну белорусского сыра и мяса. Сегодня ведомство начало исполнять обещания: на пороге объявления «санкционными» оказались сыры пока только двух белорусских заводов: ОАО «Ошмянский сыродельный завод» и ОАО «Рогачевский МКК». Ввоз их продукции может быть запрещен в любой момент, если ведомство обнаружит в сыре избыток консервантов. На очереди еще семь белорусских производителей не только сыра, но и мяса.

Сейчас в отношении продукций «Ошмянского сыродельного завода» и «Рогачевского МКК» введен режим усиленного контроля.

«Если в этом режиме еще хоть раз будут обнаружены нарушения, мы будем поднимать вопрос о запрете поставок с этих предприятий. Либо просить белорусскую сторону ввести самоограничение» – цитирует газета «Известия»

Официально санкции введены за троекратное за месяц превышение консерванта натамицин (Е235) в рогачевской продукции. И за наличие этого консерванта без указания об этом на этикетке продукции в ошмянском сыре. По информации НИИ питания, натамицин также является антибиотиком. Регулярное употребление продуктов с ним вызывает невосприимчивость к ключевым лекарствам.

В очереди на статус санкционных продуктов – товары еще семи белорусских производителей мяса и сыра: ООО «1-ая Минская птицефабрика», СПК «Агрокомбинат «Снов», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ООО «Острожанский-К», «Мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал», ОАО «Бабушкина крынка» и ООО «Акдимол». Все вышеперечисленные предприятия уже имеют по одному выявленному нарушению, а последнее – два.

То, что запрет белорусской продукции или особый надзор за ней – дело политическое, не скрывают в самом Россельхознадзоре. В конце января 2017 года ведомство ввело запрет на поставки мяса с ряда минских предприятий. Россельхознадзор обвинил производителей в нелегальных поставках в Россию санкционных продуктов из Европы под этикетками заводов РБ. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт стремится нанести ущерб белорусским сельхозпредприятиям, и поручил возбудить уголовное дело в отношении российского чиновника. В ответ сам Данкверт перечислил самые крупные из выявленных партий псевдобелорусских товаров, но при этом заявил, что никакой торговой войны с республикой нет.

Между тем по данным отраслевой организации «Союзмолоко» на долю белорусских производителей приходится 84% ввозимых в Россию сыров. За 2016 год было ввезено 186,8 тысяч тонн белорусских сыров и творога на $616 миллионов. Социологи ВЦИОМ очень удачно к очередному витку торгового противостояния РФ и с РБ подготовили исследование потребительских предпочтений россиян. Оказалось, что 79% потребителей белорусской продукции в России считают ее высококачественной. При этом за последний месяц белорусские товары покупали двое из трех жителей РФ.

Больше всего в России покупают молочные и мясные продукты из РБ (28 и 16% от общего количества участников исследования в минувшем месяце покупали именно эти товары). Затем идут сахар и кондитерские изделия (9%), консервы (5%), овощи и фрукты (4%). 44% не покупали товары из этой республики.

40% опрошенных считают качество белорусской продукции высоким, а высокую стоимость – оправданной. Причем, чем старше гражданин, тем больше он склоняется к этой точке зрения: доля выбравших этот вариант оценки продукции превышает 40% среди респондентов старше 35 лет. Хорошими и дешевыми продукты из РБ считают в основном люди от 18 до 35 лет, и в сумме их оказалось также почти 40% (39%). Среди этой же категории населения больше всего голосов было в пользу оценки «невысокое качество низкие цены» (20-21%). Среди потребителей старше 60 лет миф о том, что белорусские товары – одни из лучших – не разделяют лишь 5%.

Разумеется социологи ВЦИОМа совершенно случайно в день решения Россельхознадзора по белорусским продуктам обнародовали в итогах исследования и такие данные: 79% опрошенных выступили за то. чтобы жестко пресекать ввоз «санкционки» под видом товаров, произведенных в РБ.

Тем гражданам, кто не согласен с решениями госведомств и государственных социологов, готовятся штрафы за хранение запрещенных продуктов. Соответствующий законопроект сегодня был внесен в Госдуму Минфином.

Москва, Алексей Усов

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