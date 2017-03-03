NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Экономика

■■■■■■■■■

Публикации за 03.03.17

Белорусский сыр попал под санкционный пресс / На очереди мясо из РБ
Кадр из сюжета телекомпании СТВ

Белорусский сыр попал под санкционный пресс На очереди мясо из РБ

Россельхознадзор пообещал запретить ввоз в страну белорусского сыра и мяса. Сегодня ведомство начало исполнять обещания: на пороге объявления «санкционными» оказались сыры пока только двух белорусских заводов: ОАО «Ошмянский сыродельный завод» и ОАО «Рогачевский МКК». Ввоз их продукции может быть запрещен в любой момент, если ведомство обнаружит в сыре избыток консервантов. На очереди еще семь белорусских производителей не только сыра, но и мяса.

Сейчас в отношении продукций «Ошмянского сыродельного завода» и «Рогачевского МКК» введен режим усиленного контроля.

«Если в этом режиме еще хоть раз будут обнаружены нарушения, мы будем поднимать вопрос о запрете поставок с этих предприятий. Либо просить белорусскую сторону ввести самоограничение» – цитирует газета «»

Официально санкции введены за троекратное за месяц превышение консерванта натамицин (Е235) в рогачевской продукции. И за наличие этого консерванта без указания об этом на этикетке продукции в ошмянском сыре. По информации НИИ питания, натамицин также является антибиотиком. Регулярное употребление продуктов с ним вызывает невосприимчивость к ключевым лекарствам.

В очереди на статус санкционных продуктов – товары еще семи белорусских производителей мяса и сыра: ООО «1-ая Минская птицефабрика», СПК «Агрокомбинат «Снов», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ООО «Острожанский-К», «Мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал», ОАО «Бабушкина крынка» и ООО «Акдимол». Все вышеперечисленные предприятия уже имеют по одному выявленному нарушению, а последнее – два.

То, что запрет белорусской продукции или особый надзор за ней – дело политическое, не скрывают в самом Россельхознадзоре. В конце января 2017 года ведомство ввело запрет на поставки мяса с ряда минских предприятий. Россельхознадзор обвинил производителей в нелегальных поставках в Россию санкционных продуктов из Европы под этикетками заводов РБ. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт стремится нанести ущерб белорусским сельхозпредприятиям, и поручил возбудить уголовное дело в отношении российского чиновника. В ответ сам Данкверт перечислил самые крупные из выявленных партий псевдобелорусских товаров, но при этом заявил, что никакой торговой войны с республикой нет.

Между тем по данным отраслевой организации «Союзмолоко» на долю белорусских производителей приходится 84% ввозимых в Россию сыров. За 2016 год было ввезено 186,8 тысяч тонн белорусских сыров и творога на $616 миллионов. Социологи очень удачно к очередному витку торгового противостояния РФ и с РБ подготовили исследование потребительских предпочтений россиян. Оказалось, что 79% потребителей белорусской продукции в России считают ее высококачественной. При этом за последний месяц белорусские товары покупали двое из трех жителей РФ.

Больше всего в России покупают молочные и мясные продукты из РБ (28 и 16% от общего количества участников исследования в минувшем месяце покупали именно эти товары). Затем идут сахар и кондитерские изделия (9%), консервы (5%), овощи и фрукты (4%). 44% не покупали товары из этой республики.

40% опрошенных считают качество белорусской продукции высоким, а высокую стоимость – оправданной. Причем, чем старше гражданин, тем больше он склоняется к этой точке зрения: доля выбравших этот вариант оценки продукции превышает 40% среди респондентов старше 35 лет. Хорошими и дешевыми продукты из РБ считают в основном люди от 18 до 35 лет, и в сумме их оказалось также почти 40% (39%). Среди этой же категории населения больше всего голосов было в пользу оценки «невысокое качество низкие цены» (20-21%). Среди потребителей старше 60 лет миф о том, что белорусские товары – одни из лучших – не разделяют лишь 5%.

Разумеется социологи ВЦИОМа совершенно случайно в день решения Россельхознадзора по белорусским продуктам обнародовали в итогах исследования и такие данные: 79% опрошенных выступили за то. чтобы жестко пресекать ввоз «санкционки» под видом товаров, произведенных в РБ.

Тем гражданам, кто не согласен с решениями госведомств и государственных социологов, готовятся . Соответствующий законопроект сегодня был внесен в Госдуму Минфином.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 03.03.17

Госдума получила законопроект о запрете оборота внутри страны санкционных товаров. На очереди штрафы за хранение «вражеской» еды дома и блокировка сайтов с хамоном. / В Москве арестован глава управы Перово. / В Звенигороде застройщик сдал жильцам новостройку с нарушениями всевозможных норм.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter