Россия запретила поставки молочки из Белоруссии / В продукции обнаружены консерванты и антибиотики

Публикации за 19.05.17

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела ограничения на ввоз в Россию продукции ряда производителей сухого молока, сыра и масла из Белоруссии. Российские специалисты повторно обнаружили остатки антибиотиков и консервантов в импортируемом товаре.

С 19 мая запрещены поставки в Россию продукции нескольких белорусских предприятий, среди них «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что ранее обращались в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в РФ продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) с ряда предприятий. Однако белорусская сторона на обращение не отреагировала. В результате повторно в молочных товарах были обнаружены линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

«В случае непринятия должных мер в отношении белорусских предприятий-нарушителей, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения в отношении таких предприятий», – говорится в сообщении.

Напомним, противостояние Москвы и Минска по поводу импорта сельхозпродукции из Белоруссии обострилось в последние месяцы. В январе Россельхознадзор заявлял о существенно возросших объемах экспорта нехарактерной для Белоруссии продукции после введения Россией в 2014 году продуктового эмбарго. Претензии к Белоруссии были и у министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, он назвал республику «крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции»: по данным главы Минсельхоза, с начала действия продэмбарго Белоруссия увеличила долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%.

Кроме того, Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз мясных, молочных и рыбных продуктов с ряда белорусских предприятий, указывая на нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. В ответ на действия России в начале февраля Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».

Москва, Зоя Осколкова

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