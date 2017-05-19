NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Экономика

■■■■■■■■■

Публикации за 19.05.17

Россия запретила поставки молочки из Белоруссии / В продукции обнаружены консерванты и антибиотики

Россия запретила поставки молочки из Белоруссии В продукции обнаружены консерванты и антибиотики

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела ограничения на ввоз в Россию продукции ряда производителей сухого молока, сыра и масла из Белоруссии. Российские специалисты повторно обнаружили остатки антибиотиков и консервантов в импортируемом товаре.

С 19 мая запрещены поставки в Россию продукции нескольких белорусских предприятий, среди них «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что ранее обращались в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в РФ продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) с ряда предприятий. Однако белорусская сторона на обращение не отреагировала. В результате повторно в молочных товарах были обнаружены линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

«В случае непринятия должных мер в отношении белорусских предприятий-нарушителей, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения в отношении таких предприятий», – говорится в сообщении.

Напомним, противостояние Москвы и Минска по поводу импорта сельхозпродукции из Белоруссии обострилось в последние месяцы. В январе Россельхознадзор заявлял о существенно возросших объемах экспорта нехарактерной для Белоруссии продукции после введения Россией в 2014 году продуктового эмбарго. Претензии к Белоруссии были и у министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, он назвал республику «крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции»: по данным главы Минсельхоза, с начала действия продэмбарго Белоруссия увеличила долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%.

Кроме того, Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз мясных, молочных и рыбных продуктов с ряда белорусских предприятий, указывая на нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. В ответ на действия России в начале февраля Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.17

«Пробки» в московском метро неизбежны: началось проектирование станции «Мытищи». / В Клинском районе обнаружено 24 тонны некачественной мясной продукции. / Рубль резко обвалится до конца года. Девальвация нацвалюты на 14% заложена в бюджет.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter