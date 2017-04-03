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Скандалы и происшествия

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Публикации за 03.04.17

Глава Россельхознадзора вновь попал под обвинения Минска / «Лично нанес ущерб интересам Белоруссии»
Сергей Данкверт, фото archive.government.ru

Глава Россельхознадзора вновь попал под обвинения Минска «Лично нанес ущерб интересам Белоруссии»

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт «лично нанес ущерб» белорусским интересам. Он добавил, что МВД Белоруссии продолжает доследственную проверку в отношении Данкверта. Кроме того, по мнению белорусской стороны, ущерб интересам Минска нанесли и чиновники Россельхознадзора в целом.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил журналистам, что МВД продолжает проверки в отношении чиновников Россельхознадзора. По словам Конюка, у правоохранителей есть данные о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России и распространяли информацию, дискредитирующую производителей Белоруссии.

«Ущерб нанес и лично Данкверт», – цитирует генпрокурора агентство Sputnik. «Мы считаем, что его действиями нарушен закон, нанесен ущерб Беларуси, – сказал белорусский генпрокурор. – Поэтому проводится проверка».

Напомним, в начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко велел республиканскому МВД возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству», назвав его «латифундистом».

«Что касается продуктов питания, я только о главном скажу – разного рода Данкверты и прочее. Надо… возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству», – заявил Лукашенко 3 февраля. Белорусский президент счел Данкверта «заинтересованным» лицом. Он пояснил: «У каждого – огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры». До этого Россельхознадзор неоднократно запрещал поставки с белорусских предприятий и высказывал претензии к качеству поступающей в Россию белорусской продукции.

В конце марта Данкверт обрушился на Минск с новыми обвинениями. Глава Россельхознадзора назвал «карикатурными» данные об объемах поставок картофеля и капусты из Белоруссии в Россию. Такое заявление он сделал на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции. По мнению Данкверта, официальные данные Белстата по объемам ввоза картофеля в Россию почти втрое ниже, чем объемы, зафиксированные контрольными пунктами Россельхознадзора.

Минск, Москва, Наталья Аникина

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