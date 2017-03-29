Глава Россельхознадзора обрушился на Белоруссию с новыми обвинениями

Публикации за 29.03.17

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал «карикатурными» данные об объемах поставок картофеля и капусты из Белоруссии в Россию. Такое заявление он сделал на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции, передает RNS.

Данкверт считает, что официальные данные Белстата по объемам ввоза картофеля в Россию почти в три раза ниже, чем объемы, зафиксированные контрольными пунктами Россельхознадзора.

«Я скажу, что данные получаются какие-то карикатурные. Белорусы официально, согласно Белстату, вывезли в Россию за 2016 год 83 тысячи тонн картошки. Наши контрольные пункты, которые проверяют машины, – 239 тысяч тонн», – заявил Данкверт.

Глава Россельхознадзора также отметил, что «по капусте (объемы поставок) в четыре раза больше: по статистике – 17 тысяч тонн, на самом деле – 52 тысячи тонн».

Как сообщал «Новый День», в Минске активно критикую действия Россельхознадзора, обвиняя российское ведомство в предвзятости по отношению к белорусским продуктам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже потребовал возбудить уголовное дело против Данкверта за нанесение ущерба государству.

«Что касается продуктов питания, я только о главном скажу – разного рода Данкверты и прочее. Надо… возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству», – заявлял Лукашенко в начале февраля.

Белорусский президент считает Данкверта «заинтересованным» лицом. Он пояснил, впрочем, не конкретизируя: «У каждого – огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 29.03.17

Минкульт передает РПЦ здания и храмы музея «Бородинское поле». / Фонтана не будет: власти Москвы пересмотрят проект реконструкции Лубянской площади. / «Назад пути нет»: Британия официально запустила процедуру выхода из ЕС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»