Минск не признает долг за поставленный российский газ / Белоруссия не доплатила Москве уже $700 млн

Публикации за 31.03.17

Минск отказал признавать долг перед Россией за поставленный природный газ. Переговоры между Москвой и Белоруссией будут продолжены, заявил пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич.

Вчера, 30 марта состоялись переговоры премьер-министров двух стран по вопросу урегулирования нефтегазового спора, но положительных результатов сторонам достичь не удалось. По итогам встречи глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что Белоруссия не готова погасить 700 млн долларов накопленного за поставленный газ долга без предоставления со стороны Москвы существенных преференций.

«Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Белоруссии погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», – приводит «БелТА» слова Сычевича. Собеседник агентства также отметил, что по итогам состоявшейся вчера встречи стороны договорились продолжить переговоры в конструктивном ключе для достижения взаимоприемлемого результата.

Напомним, РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года. Тогда Минск заявил, что цена за «голубое топливо» несправедлива и в одностороннем порядке стал платить меньше. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Как писал «Новый День», в середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских ученых найти «какой-то новый источник энергии», чтобы «не ползать на коленях» перед «братьями» за газ и нефть. «Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко, отвечая премьеру РФ Дмитрию Медведеву на предложение «несогласные с Москвой могут платить европейскую цену за газ», заявил, что белорусско-российские отношения – это «не бухгалтерия». «Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», – заявил белорусский лидер. Лукашенко заявил, что Минск хочет от руководства «братской России» не дешевого газа, а исполнения обязательств в рамках Союзного государства.

«Если мы строим наш союз – единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», – объявил Лукашенко. Заодно президент Белоруссии дополнил образный ряд своей речи про высокие отношения Москвы и Минска: «Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет».

Минск, Москва, Иван Гридин

Минск, Москва. Другие новости 31.03.17

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