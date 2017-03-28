Лукашенко назвал Путина родным братом: «Нам делить нечего»

Публикации за 28.03.17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина родным братом, с которым у него сложились блестящие отношения, а если и есть какие-то прблемы, то они будут решены.

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь – у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие», – заявил Лукашенко, слова которого цитирует «Белта».

Он особо подчеркнул, что в переговорах с Путиным ему не нужны посредники. «И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», – сказал белорусский лидер.

«Я ему (Путину) как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», – добавил Лукашенко.

Минск, Анастасия Смирнова

Минск. Другие новости 28.03.17

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