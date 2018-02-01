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Четверг, 1 февраля 2018, 11:52 мск

Экономика

Белоруссия повысила тариф на перекачку нефти из России

Минск поднял плату за транзит российской нефти. В среднем цена за прокачку топлива увеличилась на 6,7%. Постановление о повышении тарифов приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Стоимость транспортировки нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава выросла до 307,19 рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) – Броды – до 131,95 рубля. Перекачка топлива по маршруту Невель – Полоцк – ОАО «Нафтан» будет стоить 37,51 российского рубля за тонну, по маршруту Унеча (Высокое) – Полоцк – ОАО «Нафтан» – 144 рубля, по маршруту Унеча (Высокое) – Мозырь – ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» – 65,47 рубля, передает РИА «Новости».

Власти Белоруссии давно собирались повысить тарифы на транзит российской нефти. Спор о цене начался еще осенью 2016 года. Однако тогда Минску и Москве удалось договориться, Белоруссия отказалась повышать стоимость транспортировки, а Россия в свою очередь обещала восстановить объемы беспошлинных поставок нефти в республику.

С 1 февраля 2017 года тариф на транзит все-таки был повышен на 7,7%. Кроме того, стороны пришли к соглашению, что в случае, если не удается прийти к обоюдному согласию по стоимости перекачки нефти, то цена растет на уровень прогноза среднегодовой инфляции в России + 3%. Именно по такой схеме и сложилась стоимость транспортировки на 2018 год. Минск предложил повысить цену на 7,6%, Москва – на 3,95-4%. В результате пришлось прибегнуть к утвержденному ранее методу расчета индексации, согласованному обеими сторонами. Однако советник президента «Транснефти» Игорь Демин уточнил, что данная методика устарела и, вероятно, к 2019 году будет пересмотрена.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 01.02.18

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