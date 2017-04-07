Реэкспорт нефти вместо скидки на газ / Белоруссия и Россия решили нефтегазовый вопрос

Публикации за 07.04.17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали нефтегазовой сделки с Россией. Высокая цена на газ, не устраивавшая Минск, будет компенсирована за счет реэкспорта российской нефти, стоимость которой белорусский лидер считает вполне приемлемой.

«То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Президент Белоруссии отметил, что в стране завершается модернизация нефтеперерабатывающих заводов и пообещал в скором будущем выход светлых нефтепродуктов на уровне 95%. По его словам, в таких условиях Белоруссия сможет закупать нефть на любом рынке и получать прибыль за счет переработки. «Это россияне тоже понимают», – заключил Лукашенко.

О том, что Москве и Минску удалось урегулировать газовый вопрос, стало известно после встречи лидеров двух государств, которая прошла 3 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда Владимир Путин заявил, что стороны нашли схему, по которой при «сохранении подходов» удастся «сблизить позиции по ценам». Лукашенко в свою очередь сообщил, что Россия пообещала рефинансировать задолженность Минска. По все видимости, речь шла о долге за газ, который превысил 700 млн долларов.

Напомним, нефтегазовый конфликт начался в прошлом году, когда Белоруссия отказалась доплачивать за поставленный российский газ, сочтя оговоренную ранее цену в 132 доллара за тысячу кубометров топлива завышенной. Россия в ответ на это снизила объемы поставляемой в страну беспошлинной нефти. В результате бюджет Белоруссии начал нести значительные потери.

Минск, Зоя Осколкова

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