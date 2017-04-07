«Виноваты российские бандиты»: Лукашенко отверг обвинения в снабжении России «санкционкой» (ВИДЕО) / «Российские министры-латифундисты загнобили белорусов»

Публикации за 07.04.17

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Мир» обвинил российские власти в неготовности к созданию Союзного государства и рассказал, кто стоит за реэкспортом санкционных продуктов из Белоруссии в Россию. Оказывается, по словам белорусского лидера, поставками европейской «санкционки» занимаются «российские бандиты». Стоит отметить, что отношения Москвы и Минска нередко сотрясают торговые конфликты, связанные с реэкспортом в Россию через Белоруссию продукции из Европы, попавшей под продуктовое эмбарго. Российские контрольные ведомства неоднократно заявляли, что под белорусскими этикетками часто оказывается запрещенная продукция из Евросоюза.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе интервью заявил, что Кремль не готов к формированию полноценного Союзного государства. Стенограмма интервью опубликована пресс-службой президента Белоруссии. Лукашенко отметил, что обе страны в свое время отошли от плана построения Союзного государства: «Но мы же от него отошли. А мы должны были провести референдум и создать общий закон – общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать». Это привело к возникновению проблем у Минска и Москвы с передвижением товаров на фоне антироссийских санкций, хотя сторонам удалось решить все проблемы со свободным перемещением людей и рабочей силы.

«Мы сегодня к этому (к созданию Союзного государства – прим. ред.) не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство, – полагает Лукашенко. – Но надо тогда решать другие вопросы. Что касается людей – мы немало сделали. Теперь надо на экономику посмотреть».

Он добавил, что отсутствие равноправия Москвы и Минска привело к возникновению экономических проблем Белоруссии. «Мы, предприятия наши, получаем природный газ в пять раз дороже, чем Россия. А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить, – пожаловался Лукашенко. – И модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается».

Белорусский лидер при этом не преминул похвастаться «высоким качеством» белорусских продуктов, которые «ценятся в Европе», и в очередной раз обвинил Россию в создании препятствий для ее поставок на российский рынок. «То, что у нас цены ниже и качество выше, не повод для того, чтобы нас гнобить и не пускать на рынок, – заявил Лукашенко. – Надо работать в России, производить продукцию, чтобы она была чиста от нитратов, допустим. Надо эту продукцию перерабатывать на современных молоко- и мясоперерабатывающих предприятиях. Тогда на рынок будут попадать нормальные по качеству продукты».

«И цены… Это не тот случай, когда можно наживаться на кошельках или карманах россиян, – добавил он. – Ведь наша продукция не столько премиум-класса, а для обычных людей… Но в основном поставляем в Российскую Федерацию для обычных людей. Они любят эту продукцию. Мы открыты – приезжайте и проверяйте. Что нам прятать? Мы переработку сельхозпродукции привели в соответствие с мировыми стандартами». «А россияне начали тормозить», – отметил Лукашенко.

Президент Белорусский также сообщил, что на переговорах в Петербурге с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшихся 3 апреля, была затронута тема реэкспорта запрещенной продукции из Евросоюза, которая оказывается в России под белорусской маркировкой: «Я ему (Владимиру Путину – прим. ред.) показал, кто наживается на этой «санкционке». Лукашенко посоветовал Москве разобраться в вопросе «реэкспорта» санкционной продукции. При этом он отверг обвинения в том, что Белоруссия завалила Россию санкционными продуктами.

«На территорию Беларуси можно завести продукцию любого государства. Так это же делают не белорусы, как оказалось, а российские бандиты с большой дороги, – утверждает Лукашенко. – И я ему (Путину – прим. ред.) раскрыл карты. Мы договорились, что в ближайшее время предпримем систему мер для того, чтобы предупредить это».

Белорусский лидер в связи с этим в очередной раз выступил с призывом к Москве: «Не надо гнобить нас». «Если там у вас члены правительства сегодня владеют огромными латифундиями, тоже занимаются сельским хозяйством и, чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов – это не получится. Мы вынуждены будем отвечать на это адекватно», – предупредил он. При этом Лукашенко указал, что Минск не выбирает объемы продукции, запланированной для поставок на российский рынок. «Мы имеем балансы на каждый год: сколько молока, сколько мяса поставить в Российскую Федерацию. Мы даже не выбираем эти объемы. Поэтому нас упрекать в том, что мы завалили Россию какими-то санкционными продуктами, не надо, – заявил он. – Мы этого не делали и не делаем».

Минск, Светлана Петрова

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