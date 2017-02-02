Минск ответил на создание Россией пограничных зон: действия Москвы не согласованы и противоречат договоренностям

Публикации за 02.02.17

Минск считает, что учреждение пограничных зон на белорусско-российской границе со стороны РФ идет в разрез с «базовыми принципами открытости границ». Об этом заявила начальник отдела пресс-службы белорусского МИД Мария Ваньшина. По ее словам, Россия приняла такое решение без согласования с Минском.

«Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления. С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы», – сказала Ваньшина.

Она также отметила, что в Минске складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. «А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», – подчеркнула Ваньшина.

Официальный представитель белорусского МИД также обратила внимание, что это не первый подобный случай. «Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России», – напомнила Ваньшина, но призвала «не драматизировать ситуацию».

Как сообщал «Новый День», в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, граничащих с Белоруссией, вводится режим пограничной зоны. Ужесточение проезда граждан третьих стран начнет действовать с 7 февраля. На границе будут открыты пропускные пункты. Такое решение ФСБ связано с тем, что 9 января Лукашенко подписал указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» на Первоначально Москва заявила, что решение Минска сугубо внутреннее дело. Сам Лукашенко заверил, что отмена виз не означает отмены пограничного контроля. «Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами», – подчеркнул белорусский лидер.

Между тем, по оценкам российских экспертов, решение Минска может повлечь за собой увеличение нелегального потока мигрантов из Белоруссии в Россию, а также нести угрозу национальной безопасности – ряд стран, для граждан которых будет отменен визовый режим поддерживают и сочувствуют идеям радикального ислама, в связи с чем повышается уровень террористической угрозы.

Минск – Москва, Мария Вяткина

Минск – Москва. Другие новости 02.02.17

Империя Ротенбергов растет: старший сын друга Путина стал совладельцем Тульского патронного завода. / Суд снова признал незаконными особые требования «Победы» к багажу пассажиров. / Европарламент одобрил безвиз для Грузии. Украина пока что «пролетает». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»