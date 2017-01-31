Удар в спину: Белоруссия открывает дверь в Россию для террористов

Публикации за 31.01.17

Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко о безвизовом режиме для иностранных граждан, который распространяется на 80 стран мира, угрожает национальной безопасности России и может привести к появлению пограничного контроля между двумя странами. По оценке российских экспертов, решение Минска ставит под сомнение будущее Союзного государства.

Как сказал сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, после вступления в силу новых визовых правил радикалы смогут практически беспрепятственно попасть через Белоруссию в Россию и осуществить недружественные акты, в том числе террористические.

Он обратил внимание, что в списке стран, граждане которых смогут без визы попасть на территорию Белоруссии, есть и те, которые несут в себе потенциальную угрозу для России.

«Не секрет, что Катар осуществляет активную поддержку радикальной оппозиции в Сирии, большинство монархий Персидского залива тоже поддерживает идею радикального ислама и борьбу против правительства Башара Асада в Сирии. А мы воюем против этой радикальной оппозиции в Сирии. Совершенно очевидно, что здесь есть определенный ряд угроз, которые возрастают в связи с ростом нестабильности на Ближнем Востоке и миграционным кризисом в Европе», – пояснил он.

Беспалько также отметил, что, по некоторым данным, до 15% населения Индонезии поддерживают идеи радикального ислама, которые формулировала «Аль-Каида» или «Исламское государство» (запрещенные в РФ организации). «Это примерно в 4,5 раза больше, чем население всей Белоруссии. Безвизовый режим с такой страной в определенной степени оставляет окно возможности для враждебного проникновения. Невозможно отслеживать такой большой поток людей», – аргументировал он.

Такие опасения разделяет директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. По его словам, нелегальный трафик из Белоруссии в Россию существовал и прежде при отсутствии пограничного контроля между странами.

«Мы находимся в составе Союзного государства, у нас общее экономическое пространство, пространство безопасности. Но сейчас ситуация некорректна, когда человек приезжает в Минск, его 5 дней не будут контролировать: он садится на любой вид транспорта, часов 6-7 – и он в Москве и делает здесь все что угодно. Потом возвращается обратно, проходит пограничный контроль в аэропорту и улетает. Что он делал на территории России – большой вопрос. Конечно, нас это беспокоит», – подчеркнул Мартынов, также выступавший на пресс-конференции.

По мнению экспертов, решение об отмене визового режима должно сопровождаться усилением мер безопасности на всех уровнях, однако Минск отказывается пойти на это, и также не хочет принимать помощь России при контроле над потоком туристов, который очевидно должен будет увеличиться.

«Мы не говорим о том, что в Белоруссии отсутствует система безопасности. Мы предлагаем усилить эти меры за счет помощи со стороны России и ее правоохранительных органов. Если много лиц стремится попасть в РФ, тем более логично привлекать спецслужбы РФ, чтобы эти люди не попали на нашу территорию», – сказал Беспалько.

В этой связи он напомнил, что уже существует практика в Армении, когда в международном аэропорту Еревана функции безопасности осуществляют представители российских служб, и армянский суверенитет и независимость от этого никак не пострадали. С его точки зрения, если Минск вовремя не примет такие меры, то Россию могут ожидать террористические атаки, которые уже сотрясают Европу.

«Мы не хотим, чтобы меры безопасности были усилены только после того, как у нас пройдут аналогичные теракты. Мы хоти превентивно, в том числе с помощью наших Белорусских коллег, усилить общие меры», – пояснил он.

По его оценке, еще одна опасность решения Минска о безвизовом режиме состоит в том, что Москве для защиты своей безопасности придется ввести контроль на российско-белорусской границе.

«В виду того, что предложение включить российских специалистов в международный аэропорт в Минске не встречает понимания с белорусской стороны, вероятно, придётся контролировать сухопутную границу для автомобилей, поездов», – считает Беспалько.

Он также обратил внимание, что своими действиями Белоруссия ставит под вопрос перспективы Союзного государства с Россией. «Это один из элементов внешнеэкономической деятельности правительства Белоруссии, который не совсем согласуется с договором о Союзном государстве, в котором в принципе заложено согласование внешнеполитических действий в статьях 2, 7, 18», – констатировал Беспалько.

Москва, Мария Вяткина

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