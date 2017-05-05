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Общество

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Публикации за 05.05.17

Рейсы из Белоруссии направят в международные терминалы / Россия ужесточает пограничный контроль

Рейсы из Белоруссии направят в международные терминалы Россия ужесточает пограничный контроль

С 15 мая авиарейсы, прибывающие из Белоруссии, будут направляться к международным терминалам российских аэропортов. Прилетающих иностранцев обяжут проходить пограничный контроль. Для граждан Белоруссии и России условия остаются прежними. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По словам чиновника, в пунктах пограничного контроля в случае необходимости будет организован дополнительный коридор для удобства белорусских и российских граждан. Ужесточение ограничений касаются только граждан иностранных государств, передает РИА «Новости».

Госсекретарь отметил, что россияне и белорусы будут пересекать границу, как и прежде, по внутренним паспортам. От них лишь требуется сохранять посадочный талон, который подтвердит прилет или вылет в соседнее государство. «Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», – подчеркнул Рапота.

О том, будут ли приняты аналогичные меры для других видов транспорта, пока неизвестно.

В феврале в Белоруссии вступил в силу указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Если иностранцы пребывают в республике не дольше пяти дней, им не требуется соблюдения дополнительных формальностей – не нужно регистрироваться в органах внутренних дел.

Между тем, такое решение белорусских властей вызвало напряженность в отношениях Москвы и Минска. В Смоленской, Брянской и Псковской областях России, граничащих с Белоруссией, Федеральная служба безопасности (ФСБ) ввела режим пограничной зоны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.05.17

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