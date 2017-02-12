Белоруссия открыла границу

Публикации за 12.02.17

В Белоруссии вступит в силу указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Как отмечают в Минске, в первую очередь разрешения касается благоприятных в миграционном плане стран, которые являются стратегическими партнерами республики, а также государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан, передает «Белта».

Обязательным условием является прибытие через Национальный аэропорт Минск. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Белоруссии.

Безвизовое пребывание в Беларуси в течение пяти суток не потребует от иностранцев соблюдения дополнительных формальностей – им не нужно будет регистрироваться в органах внутренних дел.

В Минске обращают внимание, что безвизовый въезд иностранцев в Белоруссию не распространяется на прибывающих из российских аэропортов, а также собирающихся вылететь в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Министерство спорта и туризма республики прогнозировало после введения безвизового режима увеличение потока туристов на 20%. Прежде всего Минспорт ориентируется на страны Европы, Северной Америки, Персидского залива.

Между тем, эта ситуация вызвала напряженность в отношениях Москвы и Минска. В Смоленской, Брянской и Псковской областях России, граничащих с Белоруссией, Федеральная служба безопасности (ФСБ) ввела режим пограничной зоны. Ужесточение проезда граждан третьих стран должно было начать действовать с 7 февраля.

Ранее подобных ограничений при пересечении границы России и Белоруссии не существовало, так как страны входят в Союзное государство, что создавало правовую коллизию, в частности, граждане третьих стран не могли законно пересечь рубеж. Как говорится в документах, подписанных главой ФСБ, пограничная зона организуется с целью «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ». В Минске раскритиковали это решение и заявили, что эти меры не согласованы.

Российские эксперты высказывали мнение, что безвизовый режим Белоруссии может спровоцировать поток нелегалов в Россию, в том числе для организации терактов.

Минск, Анастасия Смирнова

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