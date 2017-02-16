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Общество

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Публикации за 16.02.17

Опрос: россияне – за визовый режим с Белоруссией и против скидок на газ
фото orensmi.ru

Опрос: россияне – за визовый режим с Белоруссией и против скидок на газ

Большинство – 78% – россиян выступили за возвращение визового режима с Белоруссией в условиях отмены Минском виз для граждан 80-ти стран. Только 16% участников высказались за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности.

Более половины наших сограждан (56%) не считают необходимым предоставлять скидки на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны, обратного мнения придерживаются 38% россиян. Среди молодежи (18-24 года) и людей с высоким достатком доли сторонников льготной продажи достигают 52% и 50%, соответственно.

В отношении поставок газа из России в Белоруссию общественные настроения таковы: как в 2011 году (57%), так и в 2017-м (60%), большинство респондентов высказываются против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной. Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 году и 34% в 2017-м). С учетом информации о долге белорусской стороны перед «Газпромом» (на начало января – около 340 млн долларов) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%.

При этом, как показывают данные ежедневного опроса «Спутник», в целом большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурент (4%), противник (3%).

Глава Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов охарактеризовал отношение к россиян к Белоруссии известной поговоркой «Дружба дружбой, а табачок – врозь». «Несмотря на поддержку интеграционных процессов в постсоветском пространстве в целом и с Белоруссией в частности, поступаться экономической выгодой собственного государства россияне более не намерены», – отметил он и добавил: «Партнерство теперь не предполагает братской помощи, а предусматривает строгое отношение к паритетности сделок». Особенно интересно, по мнению социолога, что за такую «строгость» выступают представители старшего поколения, заставшего расцвет «дружбы народов», тогда как молодежь, знакомая с ней лишь понаслышке, демонстрирует «широту натуры».

Телефонный опрос проведен 8-9 февраля среди 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Москва, Зоя Березина

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