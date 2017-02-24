Минску почти удалось добиться снижения цены на российский газ / Осталось согласовать на «высшем уровне»

Публикации за 24.02.17

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко объявил о том, что Минск и Москва близки к договоренности о снижении цены на российский газ. По его словам, последний согласованный вариант предусматривает, что Белоруссия будет привязана к внутрироссийским ценам на газ.

«Мы должны добиться от наших российских партнёров, коллег и братьев существенного снижения цены на газ, – приводит слова Семашко Sputnik Беларусь. – Мы занимаемся этим полтора года, и я надеюсь, что мы близки к разрешению».

По словам вице-премьера, сторонам удалось согласовать траекторию снижения цены на газ. «Мы нарисовали траекторию понижениям цены, дорожную карту, и есть понимание, что мы привяжемся к внутрироссийских ценам, это последний согласованный вариант», – сказал вице-премьер. Он отметил, что такая концепция позволит Минску к 1 июля 2019 года иметь цену газа на границе «соотносительно с Россией», а к 1 января 2025 года – на уровне цен для Смоленской области России.

Ранее Семашко заявлял, что обе стороны подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который сейчас рассматривается руководством России.

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик, в свою очередь, заявил, дальнейшие шаги по решению газовых разногласий зависят от согласования условий на политическом уровне. «Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем», – цитирует главу Минэнерго РБК. Дальнейшие шаги, по его словам, будут согласованы на «высшем уровне» и будут зависеть «от политических решений».

Белорусский министр указал, что Белоруссия в 2017 году платит за газ по цене, установленной для Ямало-Ненецкого автономного округа России, «плюс некоторые другие расходы». «В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы», – сказал министр, чьи слова приводит «Белта». Он добавил, что решения по расчетам за газ, поставленный из России в прошлом году, уже «приняты и будут согласованы на политическом уровне».

Потупчик также заявил, что необходимо выполнить все пункты договора о ЕАЭС. Для этого к 1 июля 2019 года необходимо создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года – общий рынок газа. По его словам, для этого необходимо максимально сблизить цены на газ, чем они сегодня и занимаются.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией возник в начале 2016 года. Минск настаивал на льготной цене на российский газ и хотел платить 73 доллара за 1 тысячу кубометров вместо 132 долларов. В ответ на нежелание Белоруссии выплатить порядка 300 млн долларов за поставленный газ Москва приняла решение ограничить более чем на треть поставки беспошлинной нефти в соседнюю республику.

В феврале 2017 года министр энергетики Александр Новак заявлял, что белорусская сторона обязана оплатить задолженность за поставленный российский газ за 2016 год. Как сообщал вице-премьер Аркадий Дворкович, Белоруссия должна России за газ $550 млн.

Минск, Светлана Петрова

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