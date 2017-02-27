Новак: Москва и Минск не нашли компромисса по нефтегазовому вопросу / Озвучены лишь предложения сторон

Публикации за 27.02.17

Компромисс по нефтегазовому вопросу с Белоруссией пока не найден. Такое заявление в кулуарах инвестиционного форума в Сочи сделал министр энергетики РФ Александр Новак.

«Есть предложения российской стороны, предложения белорусской стороны. Но пока компромисс окончательно не найден. Я не могу озвучить (предложения РФ по газу – прим. ред.). Это вопрос, который еще обсуждается и заранее в публичную плоскость его не нужно выносить», – приводит «Интерфакс» слова министра.

Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Белоруссией возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год, по оценкам Москвы, недоплата достигла $550 млн. В связи с неплатежами Минска Россия сократила объемы поставок нефти в Белоруссию. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было двумя годами ранее.

Министерство энергетики Белоруссии на прошлой неделе сообщило, что решения по российскому газу приняты. «Решения приняты, будут согласованы на политическом уровне», – говорил министра энергетик Владимир Потупчик. Как заявил в середине февраля заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, Минск и Москва подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который в настоящее время рассматривается российским руководством.

Как писал «Новый День», нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией возник в начале 2016 года. Минск настаивал на льготной цене на российский газ и хотел платить 73 доллара за 1 тысячу кубометров вместо 132 долларов. В феврале 2017 года министр энергетики Александр Новак заявлял, что белорусская сторона обязана оплатить задолженность за поставленный российский газ за 2016 год. Как сообщал вице-премьер Аркадий Дворкович, Белоруссия должна России за газ $550 млн.

Москва – Минск, Иван Гридин

Москва – Минск. Другие новости 27.02.17

Минфин «отложил» минимум на два года отказ от расчетов наличными. / Огромная очередь за водой, которую привозят на тракторе, – штрихи к портрету инновационной Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО). / Эксперт: Донбасс принуждает Киев к выполнению «минских» соглашений. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»