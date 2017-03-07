Москва ввела плату за выход из ЕАЭС / Медведев пригрозил европейскими ценами на газ несогласным с курсом РФ союзникам

Публикации за 07.03.17

Глава правительства РФ объявил руководству стран-союзников по ЕАЭС, что выход из партнерства обойдется дорого. «Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза, или, представим себе, вышли из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам – порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все», – объявил Дмитрий Медведев. Предупреждение прозвучало в адрес, в первую очередь, Белоруссии: в ответ на слухи о её возможном выходе из Евразийского союза и претензии премьера РБ о высоких ценах на московские углеводороды и торговых санкциях.

«Давайте, коллеги, прямо, без обиняков. Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза, или, представим себе, вышли из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам – порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже. Об этом нужно помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят нашу интеграцию. В конце концов, здесь насильно никто никого не держит», – объявил Дмитрий Медведев на встрече руководителей правительств стран ЕАЭС в Бишкеке. В заседании, помимо главы российского правительства, участвуют премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Глава правительства России призвал своих коллег помнить о льготной цене на газ при принятии решений, тормозящих или блокирующих процесс интеграцию в ЕАЭС. Он также указал на недопустимость переноса проблем в двусторонних отношениях отдельных участников ЕАЭС на отношениях в рамках союза в целом, сравнив такой подход с шантажом. «Здесь никто никого насильно не держит», – заметил Медведев, напомнив, что все участники ЕАЭС вошли в него добровольно, получив в ответ значительные льготы по энергетическому сотрудничеству и нарастив объемы экспорта на российский рынок, приводит реплики премьера РФ РБК.

Непосредственным поводом для столь откровенного высказывания главы российского правительства стала речь белорусского премьера Андрея Кобякова. Кобяков обвинил Москву в завышении цен на газ для Белоруссии, сопоставив стоимость топлива для союзника с ценой газа на внутреннем российском рынке: «Почему после создания ЕАЭС вместо значительного сокращения эта разница стала почти в три раза выше?». Кобяков выразил недовольство и торговыми санкциями, которые Москва в этом году уже дважды вводила для белорусских продуктов.

Москва и Минск уже больше года не могут договориться о стоимости углеводородов. Москва предлагала белорусам газ по 132 долларов за тысячу кубометров вместо условных экспортных 200 долларов. В РБ настаивали, что газ для них должен стоить вдвое меньше предложенной Россией цены и втрое меньше европейских расценок: 73 доллара за тысячу кубометров. Несогласие Минск выражал тем, что отказывался платить больше той цены, которую белорусское правительство считало справедливой для них. В итоге возник конфликт неплатежей: долг РБ за 2016 год превысил полмиллиарда долларов. В феврале 2017 года министр энергетики Александр Новак заявлял, что белорусская сторона обязана оплатить задолженность за поставленный российский газ за 2016 год. В качестве стимула Россия сократила объемы поставок нефти в Белоруссию. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было двумя годами ранее. В конце февраля Министерство энергетики Белоруссии наконец-то сообщило, что решения по российскому газу приняты и осталось только согласовать их на политическом уровне. На этом уровне как раз и состоялась предельно откровенная пикировка премьеров двух стран на встрече в Бишкеке.

Нефтегазовые споры Белоруссия подкрепляла неофициальными угрозами выйти из состава ЕАЭС, тем самым, фактически, развалив это постсоветское объединение. Например, в начале февраля часть российских информагентств сообщили, что республика может выйти из ЕАЭС, ОДКБ и даже условного «Союзного государства России и Белоруссии». Эти сообщения пришлось опровергать самому Лукашенко, но опроверг он это так, чтобы всем стало ясно: прозвучавшая в российских СМИ информация – недвусмысленный намек Минска Москве. Президент РБ отметил, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно, они радуются распространению таких сведений. Но добавил: «Что касается заседания союзного Совета Министров, Высшего Государственного Совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились? Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Вопросы не решаются, а мы заседаем. О чем разговор? Надо решать их», – подчеркивал белорусский лидер (цитируется по публикации ИА БЕЛТА).

Отношения между РФ и РБ осложняются и вялотекущей торговой войной. В конце января 2017 года ведомство ввело запрет на поставки мяса с ряда минских предприятий. Россельхознадзор обвинил производителей в нелегальных поставках в Россию санкционных продуктов из Европы под этикетками заводов РБ. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт стремится нанести ущерб белорусским сельхозпредприятиям, и поручил возбудить уголовное дело в отношении российского чиновника. В ответ сам Данкверт перечислил самые крупные из выявленных партий псевдобелорусских товаров, но при этом заявил, что никакой торговой войны с республикой нет.

На днях Россельхознадзор пообещал запретить ввоз в страну белорусского сыра и мяса. Был введен режим усиленного контроля для продукции двух крупных молокозаводов – для запрета ввоза в этом случае требуется любой формальный повод. На очереди продукция еще семи белорусских производителей мяса и сыра.

В дополнение к тому, что глава Россельхознадзор Сергей Данкверт политкорректно отказывается называть «торговой войной», ФСБ РФ в начале февраля выпустила приказ о создании пограничной зоны на российско-белорусской границе для поддержания «необходимых условий охраны». В МИД Белоруссии на это заявили, что Москва не предупредила Минск и создание приграничной зоны противоречит всем существующим договоренностям. Практически одновременно в Белоруссии начал действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США.

Бишкек – Минск – Москва, Алексей Усов

Бишкек – Минск – Москва. Другие новости 07.03.17

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