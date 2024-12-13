Венгрия и Болгария нашли способ обойти санкции США для сохранения поставок российского раза

Будапешту и Софии удалось найти решение проблемы с оплатой транзита российского газа, несмотря на введенные США санкции против «Газпромбанка», через который проводились взаиморасчеты. Как пояснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярто, новый вариант устраивает все стороны.

По словам Сиярто, который приводит «Прайм», удалось «найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы», при этом «оно не попадает под действие санкций».

Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что «коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения».

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что София может прекратить транзит газа из России в Центральную Европу, если «Газпром» не найдет решения по его оплате в условиях санкций Вашингтона против «Газпромбанка», через который ранее шли взаиморасчеты.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube