Карлсон расспросил Лаврова, в Париже свергли правительство, Сеул упал в политический кризис – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Високосный год подходит к финалу, но и не думает сбавлять обороты. В Южной Корее и Франции разразился политический кризис. Байдену не дали денег на Украину, а «Газпромбанк» лишили эксклюзивного права на расчеты за газ.

Событие недели – Такер Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова

Журналист Такер Карлсон вернулся в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Карлсон назвал беседу захватывающей.

Российский министр отметил, что европейские и американские дипломаты ведут себя, как дети, встречая его на международных мероприятиях. Одни здороваются, а другие сбегают.

Лавров вновь подтвердил, что Россия предпочитает мирное урегулирование на основе уважения законных интересов безопасности России и уважения живущих на Украине русских людей. Он подчеркнул, что соглашение возможно только на основе реалий, например, учета статуса новых регионов РФ. Министр также описал ожидания Москвы от новой «мирной конференции» по Украине, особенности политики киевского режима, которые заставили Россию начать СВО.

Свержение недели – правительство Франции отправили в отставку

Во Франции 5 декабря правительство Мишеля Барнье ушло в отставку. Кабмину объявили вотум недоверия после того, как премьер-министр провел проект бюджета на 2025 год с пониженными социальными расходами в обход голосования. Министр обороны страны Себастьян Лекорню больше всего сожалел, что уход правительства может замедлить оказание военной помощи Украине.

Отказ недели – просьба Байдена дать Киеву еще денег не прошла

В Конгрессе США отказались рассматривать сделанный Белым домом в конце ноября запрос на выделение 24 млрд долларов для поддержки Украины. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отказался вносить запрошенную сумму в законопроект. Политик заявил, что подобные решения должен принимать новый главнокомандующий – избранный президент Дональд Трамп.

Даже в случае удачи эти деньги мало помогли бы Киеву. Украинский чиновник признался СМИ, что для продолжения боевых действий в 2025 году киевскому режиму нужно 126 млрд долларов.

Скандал недели – в Южной Корее за одну ночь ввели и отменили военное положение

В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения ради защиты «свободного конституционного порядка». Несколько часов спустя Национальное собрание единогласно приняло решение отменить военное положение. В столь позднее время удалось собрать 190 депутатов из 300, но они придерживались единой позиции.

Оппозиционные партии Южной Кореи призвали президента уйти в отставку и пригрозили импичментом или обвинением в госизмене. Позже на южнокорейского лидера обрушилось и то, и другое. Депутаты внесли в парламент проект об импичменте, поддержанный двумя третями членов Нацсобрания.

Полиция и прокуратура начали расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в государственной измене. Правоохранительные органы получили сразу две жалобы: от оппозиции и граждан.

Повышение недели – в Госдуме анонсировали повышение всех пенсий

В Госдуме анонсировали единую индексацию пенсий россиян на 14,75%. Повышение с 1 апреля 2025 года ждет всех получателей пенсионных выплат до прожиточного минимума в субъекте проживания. В регионах, где региональный прожиточный минимум превышает федеральный начислят доплату из бюджета региона. В противном случае доплату начислят из федерального бюджета.

Ожидание недели – на Западе активно продвигают идею переговоров по Украине

Хотя руководство НАТО все еще верит, что с переговорами можно не спешить, если отправить на Украину больше оружия, большинство чиновников и граждан Запада осознают неизбежность мирного урегулирования. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, Киеву придется пойти на уступки России, если ВС РФ продолжат продвигаться в нынешнем темпе. Президент Словакии Петер Пеллегрини признал, что накачка Украины оружием не приблизит победу киевского режима. Единственная польза от военной помощи – попытка усилить позицию Украины на переговорах.

Официальные представители киевского режима съездили в Вашингтон для переговоров с командой избранного президента США Дональда Трампа. Западные СМИ узнали, что Киев планирует заявить о готовности к мирным переговорам с Москвой. Но сторонники Трампа не проявили «особого интереса» к попытке гостей выторговать членство в НАТО в обмен на переговоры с отказом от территорий.

Решение недели – «Газпромбанк» лишился эксклюзива на расчеты за газ

Президент Путин утвердил изменения в порядок расчетов с иностранными покупателями российского газа. На фоне санкций против «Газпромбанка» Россия отменила привязку оплаты к одному определенному банку. Уполномоченным банкам разрешили зачислять средства в рублях от третьих лиц для оплаты природного газа иностранным покупателем.

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