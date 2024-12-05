Украина собирается объявить о своей готовности к переговорам с Россией – WSJ

Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с высокопоставленными представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. По утверждению издания, Киев планирует заявить о готовности к мирным переговорам с Москвой. При этом, как отмечается, команда Трампа не проявила «особого интереса» к предложению Киева о членстве в НАТО в обмен на переговоры с отказом от территорий.

Как пишет издание, Ермак приехал в Вашингтон, чтобы наладить отношения с командой Трампа. На встрече присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог.

В ходе переговоров Ермак напомнил будущей американской администрации, что Зеленский ранее признавал возможность переговоров с Россией с отказом от территорий, но в обмен на вступление в НАТО. Однако команда Трампа к этому предложению не проявила «особого интереса», заявили источники издания. Кит Келлог поддерживает только поставки вооружений Киеву нынешней администрацией Белого дома, поскольку, по его мнению, это даст Трампу рычаги влияния во время переговоров с Москвой, говорится в публикации.

Меж тем, как утверждают источники издания, Украина планирует заявить о своей готовности к миру, однако «это должен быть устойчивый мир». Как отметил один из собеседников WSJ, «нестабильный, временный мир» не отвечает интересам Вашингтона и Киева.

Ранее западные СМИ сообщали, что представители команды Трампа предложили три проекта по мирному разрешению украинского кризиса. Так, план Келлога предполагает «заморозку» фронта на Украине, создание демилитаризованной зоны и снятие санкций с России в обмен на прекращение огня. Согласно плану, подготовленному экс-директором национальной разведки Ричардом Гренеллом, на востоке Украины могут быть созданы автономные зоны, а членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Избранный вице-президент Джей-Ди Вэнс полагает, что в мирном плане может идти речь о демилитаризации линии демаркации между Россией и Украиной. При этом Киев должен дать России гарантии, что не вступит в Североатлантический альянс.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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