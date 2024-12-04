В МИД России оценили американский план «заморозки» конфликта на Украине

Москва не готова обсуждать план кандидата на должность спецпосланника по Украине и России в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога, который считает возможным «заморозить» фронт на Украине, организовать демилитаризованную зону и снять санкции с России в обмен на прекращение огня.

Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, это неофициальный проект и говорить о нем преждевременно.

«Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Я думаю, что это пока преждевременно», – уточнила Захарова.

«Мы в принципиальном плане готовы рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта, и будут учитывать реалии на земле в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены», – добавила Захарова, напомнив о словах главы российского государства, говорившего о готовности к контактам по урегулированию украинского конфликта с обязательным учетом интересов Москвы.

По информации Reuters, кроме плана Келлога, обсуждаются еще два американских проекта по мирному разрешению украинского кризиса. Согласно одному из них, который подготовлен экс-директором национальной разведки Ричардом Гренеллом, на востоке Украины могут быть созданы автономные зоны, а членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс считает, что в мирном плане может идти речь о демилитаризации линии демаркации между Россией и Украиной. При этом Киев должен дать России гарантии, что не вступит в Североатлантический альянс.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube