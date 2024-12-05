Все пенсии повысят на 14,75% в 2025 году

Пенсии в России проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она заверила, что все пенсии «подтянут» к прожиточному минимуму пенсионера.

«Всех получателей пенсии ожидают индексации с 1 апреля 2025 года – 14,75 процента. Получатели социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума в субъекте проживания, могут не беспокоиться. Прожиточный минимум пенсионера будет обеспечен всем без исключения», – сказала депутат в беседе с «Лента.ру».

В регионах, где региональный прожиточный минимум превышает федеральный начислят доплату из бюджета региона. В противном случае доплату начислят из федерального бюджета, пояснила Бессараб.

Союз пенсионеров Московской области подсчитал, что справедливой стала бы пенсия в размере 40% от средней зарплаты в регионе проживания.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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