Союз пенсионеров призвал повысить пенсии до 40% от средней зарплаты

Справедливой стала бы пенсия в размере 40% от средней зарплаты в регионе проживания, заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. Такая выплата позволила бы пожилым россиянам полноценно питаться и участвовать в культурной жизни, пишет «Газета.Ru».

Политик напомнил, что пенсионеры – люди, вложившие силы в российскую экономику. Нужно говорить не о пустых суммах, а о достойной жизни, чтобы человек мог нормально питаться, покупать одежду, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом.

«Если вы думаете, что 40% от средней зарплаты – это много, то приведу несколько примеров. При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска – 33 тыс. рублей, а Краснодарского края – 30 тыс. рублей», – подсчитал Никитин.

Он предложил дополнительно установить нижнюю границу пенсии на уровне 35 тыс. рублей.

Госдума сообщила, что необходимые средства на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам запланированы в бюджете Социального фонда. Граждане начнут получать повышенные выплаты уже в декабре. В 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит около 24 тыс. рублей в месяц.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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