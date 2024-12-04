Южнокорейская оппозиция начала процедуру импичмента президента

Оппозиционные партии Южной Кореи внесли в парламент проект об импичменте президента Юн Сок Ёля после того, как он ввел и впоследствии отменил военное положение в стране. Процедуру отстранения от власти главы государства инициировали Демократическая партия и еще пять оппозиционных партий.

Как ожидается, документ будет представлен на голосование в парламенте 6-7 декабря после обсуждения депутатами, передает «Интерфакс».

Для объявления импичмента необходимо, чтобы инициативу поддержали как минимум две трети членов Национального собрания.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил военное положение ради «удержания либерального конституционного строя» на фоне попыток оппозиции сместить ряд чиновников. Парламент страны единогласно проголосовал за отмену военного положения. Глава государства согласился с этим решением.

Основная оппозиционная Демократическая партия потребовала немедленной отставки президента, пригрозив начать процедуру импичмента.

Сеул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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