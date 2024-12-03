В Южной Корее объявлено военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в обращении к нации объявил о введении в стране военного положения. По его словам, решение связано с политикой руководства Корейской народной демократической республики.

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», – сказал он.

Президент Южной Корее назвал введение военного положения «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил».

Согласно последним сообщениям из Сеула, министерство обороны Южной Кореи созывает совещание «ключевых командиров», а также подготовило инструкции по усилению чрезвычайной готовности вооруженных сил.

Сеул, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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