Парламент Южной Кореи отменил военное положение

Национальное собрание Южной Кореи поддержало отмену военного положения в стране. Об этом заявил спикер парламента У Вон Сик во время прямой трансляции заседания.

Как сообщается, все 190 присутствовавших на заседании депутатов единогласно проголосовали за отмену военного положения. Всего в парламенте 300 депутатов.

Ранее президент страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Решение было принято на фоне внутриполитического кризиса: оппозиция планировала начать против главы государства процедуру импичмента.

Сеул, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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