В Южной Корее политический кризис: запрещены политические партии

Военное положение в Южной Корее связано с внутриполитическим кризисом в стране. Как пишет западная пресса, решение президента Юн Сок Ёля принято на фоне попыток оппозиции объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору республики.

По сообщениям местных информагентств, наряду с военным положением в Южной Корее запрещена деятельность политических партий и Национального собрания. Депутатам уже запретили входить в парламент. При этом оппозиция называет введение военного положения незаконным. В Сеуле начинаются акции протеста. Военизированные подразделения блокировали здание парламента.

Командующий военным положением Пак Ан Су заявил, что в стране запрещены митинги и демонстрации. На улицах столицы Южной Кореи появилась военная техника.

В этой ситуации посольство РФ выступило с призывом к российским гражданам, находящимся в республике, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.

Комментируя последние события в Сеуле с блокированием парламента, официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, будет ли Запад вводить санкции против руководства Южной Кореи. «Что на этот счёт решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула? Или Южной Корее повезёт больше, чем Грузии?» – отметила она в своем телеграм-канале.

Сеул, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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