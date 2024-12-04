Американский бизнесмен Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее. Президент Юн Сок Ёль оказался под угрозой импичмента или обвинений в госизмене, а кабинет министров в полном составе намерен уйти в отставку.

Один из пользователей принадлежащего Маску сервиса микроблогов задался вопросом, что вообще происходит в Южной Корее. «Да, это шокирует», – прокомментировал Маск.

Основная оппозиционная Демократическая партия потребовала немедленной отставки президента Юн Сок Ёля. В противном случае демпартия немедленно начнет процедуру импичмента, говорится в резолюции партии.

«Объявление Юном военного положения – явное нарушение Конституции. Это серьезный акт мятежа и настоящая причина для импичмента», – цитирует документ агентство «Рёнхап».

Старшие помощники президента Юн Сок Ёля подали в отставку, включая главу его администрации, сообщила президентская канцелярия. Местные СМИ написали о подобном намерении кабинета министров. Вскоре после этого премьер-министр Хан Док Су призвал коллег остаться «на страже интересов народа». По его мнению, министры должны остаться на своих местах и дать людям хотя бы «немного уверенности».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил военное положение ради «удержания либерального конституционного строя» на фоне попыток оппозиции сместить ряд чиновников. Парламент страны единогласно проголосовал за отмену военного положения.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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