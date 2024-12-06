Лавров указал Карлсону на детское поведение европейцев на саммитах

Европейские и американские дипломаты ведут себя, как дети, при виде российского министра иностранных дел на международных встречах, рассказал сам Сергей Лавров.

На фоне антироссийских настроений Запада некоторые американские и европейские дипломаты стараются избегать встреч с главой МИД РФ, иногда буквально. Периодически Лавров видит на международных встречах знакомых граждан США, но только часть из них здороваются с ним и обмениваются парой слов.

«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита Группы двадцати. Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», – сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Видео с беседой опубликовали около 01:48 мск 6 декабря. Интервью на странице Карлсона в соцсети набрало 2,9 млн просмотров.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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