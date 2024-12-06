«Мы предпочитаем мирное урегулирование»: Лавров рассказал о перспективах разрешения украинского конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался о перспективах и условиях урегулирования украинского конфликта. Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, Россия хотела бы разрешить украинский кризис мирным путем, учитывая свои интересы, но готова к любому развитию событий.

«Мы предпочитаем мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом», – отметил Лавров.

Он повторил ключевые условия России для мирного разрешения украинского конфликта, которые весной 2022 года были согласованы на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле и впоследствии отвергнуты Украиной под давлением Запада. «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – сказал министр, подчеркнув, что «ключевой принцип – это неблоковый статус Украины». «Мы были готовы войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины», – отметил Лавров. Он напомнил, что в июне этого года президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы вести мирные переговоры на основе принципов, согласованных в Стамбуле.

Глава МИД России при этом заявил, что в ходе урегулирования конфликта нужно учитывать факт вхождения в состав России четырех новых регионов. «Придется принимать во внимание реалии «на земле». А они – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность», – подчеркнул Лавров.

Министр также заявил, что не считает снятие с России санкций необходимым условием для проведения мирных переговоров, указав при этом, что «многие в России хотели бы сделать это условием».

«Мы многому научились с тех пор как ввели против нас санкции. Они начались при Бараке Обаме и продолжались в большом объеме при первом сроке Дональда Трампа. А при администрации Джо Байдена они стали абсолютно беспрецедентными. Но вы знаете, «все что нас не убивает, делает нас сильнее». Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее», – отметил министр.

Лавров назвал несостоятельной переговорную позицию Запада и Украины по украинскому конфликту. По его словам, американцы передают по закрытым каналам между РФ и США «то же, о чем говорят публично: «мы должны остановиться», «должны принять потребности Украины и ее позиции». Вашингтон поддерживает абсолютно бессмысленную «формулу мира» Зеленского, которая недавно была дополнена «планом победы», отметил глава МИД РФ

По его словам, Запад в первой половине 2025 года собирается созвать новую конференцию по урегулированию украинского кризиса, на которую «любезно пригласят» Россию, где ей будет предъявлен ультиматум.

«Сейчас мы слышим иное, в том числе в заявлениях самого Зеленского о том, что, мол, можем остановиться на линии соприкосновения; дескать Украина будет принята в НАТО, но на данном этапе гарантии альянса будут распространяться только на территорию, контролируемую правительством, а остальное будет предметом переговоров», – сказал глава МИД РФ. Однако конечным результатом этих «переговоров», по его словам, должен быть фактически полный «уход» России с российской же территории. «В результате чего русские будут брошены на произвол нацистского режима, который уничтожил все права русских и русскоязычных граждан», – отметил министр.

Лавров в ходе интервью заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ. «У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они братья и сестры российскому народу», – сказал он, подчеркнув, что Россия не начинала войну на Украине, а объявила о проведении специальной военной операции для защиты народа Донбасса. Как отметил Лавров, Россия на протяжении многих лет предупреждала о недопустимости расширения НАТО на восток, а президент РФ Владимир Путин «годами объяснял это на международных площадках людям, которые, грезили о «конце истории» и своем «доминировании». Он объявила о проведении специальной военной операции, для того чтобы защитить народ Донбасса

Глава МИД РФ при этом указал, что Россия никогда не ставила своей целью убивать людей – в отличие от украинского режима. Он напомнил о заявлении одного из представителей офиса Зеленского о том, что «украинцы должны уничтожать русских по закону или, при необходимости, физически». Кроме того, Лавров напомнил, что Зеленский после начала военной операции Украины в Донбассе в 2014 году рьяно защищал русский язык, говорил, что русские и украинцы – братский народ, а после того, как стал президентом, стал называть «особями» жителей Донбасса и посоветовал валить в Россию тем, кто «живя на Украине, чувствует связь с русской культурой». «Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватеным», – подчеркнул министр.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube