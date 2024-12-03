На Западе назвали сумму необходимой Украине военной помощи в 2025 году

Украине потребуется военная помощь на сумму порядка 126 млрд долларов для продолжения боевых действий в 2025 году. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, только в следующем году Киеву необходимо около 120 млрд евро, что эквивалентно 126 млрд долларов, в качестве военной помощи, что позволит компенсировать стремительно растущие военные расходы России.

Согласно подсчетам Пентагона, общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации Джо Байдена превысил 62 млрд долларов. При этом, по данным военного ведомства США, с начала российской специальной военной операции на Украине объем американской поддержки составил 61,4 млрд долларов.

Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США до своего ухода с поста главы государства намерен нарастить поставки оружия Украине. По его словам, до середины января Вашингтон направит Киеву дополнительно «сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критически важные средства». Салливан также анонсировал введение новых санкций против России до истечения полномочий действующей администрации США.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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