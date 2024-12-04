Такер Карлсон вернулся в Москву и взял «абсолютно потрясающее» интервью у Лаврова

Американский журналист Такер Карлсон, ранее взявший нашумевшее интервью у Владимира Путина, прибыл в Москву. Теперь он интервьюировал главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – сказал он. Видео было опубликовано 3 декабря на сайте Карлсона.

«Мы только что закончили запись этого интервью. Оно получилось абсолютно захватывающим. Оно выйдет очень скоро», – отметил журналист.

Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире». «Мы спросили его, где именно мы (США и РФ – прим. ТАСС) находимся сейчас. Движемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и США? Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа [на пост президента] окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?" – сообщил Карлсон, которого цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube