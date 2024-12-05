Президент Юн Сок Ёль стал фигурантом дела о госизмене

Полиция начала расследование в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по подозрению в государственной измене. Правоохранительные органы получили сразу две жалобы: от оппозиции и граждан, пишет «Рёнхап».

Оппозиционная Партия восстановления Кореи потребовала от полиции возбудить уголовное дело в отношении президента из-за объявления им военного положения. Еще одну жалобу на действия главы государства подала группа из 59 активистов. Обращения поступили также в прокуратуру и Управление по расследованию коррупции.

Авторы жалоб потребовали привлечь к ответственности Юн Сок Ёля, а также покинувшего пост министра обороны, главы МВД , начальника штаба армии.

Демократическая партия и еще пять оппозиционных парти Южной Кореи внесли в парламент документ об импичменте президента Юн Сок Ёля. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 6-7 декабря.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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