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В Словакии не верят, что военная помощь обеспечит Киеву победу над Россией

Архив. Фото: Минобороны РФ

Военная помощь Киеву не обеспечит ему победу в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Латвию, где обсуждал перспективы поддержки украинских войск.

«Мы не считаем, что продолжение военной помощи Украине может обеспечить ей какую-то абсолютную победу в конфликте. Соглашусь с господином президентом [Латвии, с которым состоялись переговоры], что Украине нужно помогать и далее. Однако у Словакии сложилось абсолютно определенное мнение, что помогать необходимо с целью, чтобы у Украины сформировалась сильная позиция во время [ожидаемых] переговоров об окончательном завершении военного конфликта», – сказал президент Словакии, слова которого цитирует ТАСС.

Пеллегрини призвал к урегулированию конфликта дипломатическим путем за столом переговоров.

Вильнюс, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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